Uma noiva norueguesa casou-se com o seu noivo de nacionalidade sueca numa cerimónia realizada na fronteira entre os dois países, que contou com convidados de ambos os lados.

O casal contou à BBC que não podia esperar mais para que as restrições fossem levantadas e decidiram dar o nó.

“Não queríamos mudar a data, tudo o que queríamos era casar”, disse o casal.

A decisão foi tomada uma vez que a Suécia, como adotou uma postura mais descontraída quanto às restrições do novo coronavírus, e não inclui vários países vizinhos na lista de países seguros para viajar, como por exemplo a Noruega.

Perante esta situação, o casal deu o nó numa floresta na região de Holebekk, no sudeste da Noruega, ao lado da fronteira sueca.

A noiva, Camilla Oyjord, diz que a ideia surgiu como uma piada, mas os familiares e amigos responderam com entusiamo.

“Queríamos ser marido e mulher. O amor vence tudo!”, disse.

O noivo, Alexander Clern, contou que no início estava preocupado, mas que acabou por ser surpreendido com a grande participação de convidados no casamento.