Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a quarentena que está a ser imposta por muitos países não vai travar a Covid-19 se não forem impostas novas medidas de saúde pública.

Temos de nos concentrar em encontrar aqueles que estão doentes, aqueles que têm o vírus, e isolá-los, descobrir com quem contactaram e isolá-los também", afirmou o vice-presidente da OMS, Mike Ryan, em entrevista à BBC, neste domingo.

Para a OMS, o perigo das quarentenas é o regresso do vírus no final do período imposto.

Se não colocarmos em prática fortes medidas de saúde pública, quando acabarem as restrições de circulação e quarentenas obrigatórias, há o perigo de a doença voltar", defendeu.

Mais de 300.000 casos de infeção pelo novo coronavírus foram registados desde o início da pandemia, segundo uma atualização da contagem realizada pela agência AFP, divulgada hoje, a partir de fontes oficiais.

De acordo com a contagem da agência noticiosa, até às 09:00 de hoje, existiam pelo menos 300.097 pessoas infetadas, das quais 12.895 morreram, em 169 países e territórios.

Na China, onde surgiu a pandemia, foram registados 81.054 casos de infetados, dos quais 3.261 morreram.

Em Itália, o país que é atualmente o mais atacado pela covid-19, foram verificados 53.578 casos de pessoas infetadas, registando 4.825 mortos.

O número de casos de covid-19 contabilizados pela AFP apenas reflete uma fração real das contaminações, já que um grande número de países apenas realiza o teste de despiste da doença aos casos que necessitem hospitalização.