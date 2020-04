O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) advertiu esta sexta-feira que o levantamento demasiado cedo das restrições impostas para combater a pandemia de Covid-19 poderá levar a um “ressurgimento mortal” da pandemia.

Como o resto do mundo, a OMS quer que as restrições sejam levantadas. Ao mesmo tempo, levantar cedo demais as restrições poderá levar a um ressurgimento mortal” da pandemia, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus durante a conferência de imprensa diária da OMS, em Genebra (Suíça).