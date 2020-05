Uma mulher de Kentucky, nos EUA, deu à luz à entrada de um hospital e foi assistida pelo marido, que amarrou o cordão umbilical do bebé com uma máscara protetora.

Segundo descreveu à CNN, Sarah Rose Patrick começou a sentir dores a 8 de maio, mas médico disse-lhe que ela ainda não estava em trabalho de parto.

No início da manhã seguinte, acordou com contrações dolorosas, mas quando chegou com o marido a um hospital em Louisville, no Kentucky, as portas estavam trancadas, de acordo com a descrição de David Patrick, o pai do bebé.

Sarah Rose e David Patrick asseguram que o parto aconteceu fora do hospital e que utilizaram as tiras de uma máscara protetora para amarrarem o cordão umbilical do recém nascido.

"Assistir ao parto do nosso bebé ao, na rua, em pela pandemia Covid-19, é a última coisa que desejamos que nos aconteça", disse David Patrick.

Com a ajuda de um funcionário do 911 – número de emergência nos EUA - David, ajudou a trazer ao mundo o seu terceiro filho, Navi Bond Patrick.

A etapa final de qualquer parto exige que o cordão umbilical seja amarrado, e, sem mais recursos, foi utilizada a máscara protetora que a mulher tinha feito à mão.

Apesar deste episódio caricato, Navi nasceu em segurança e foi depois entregue à equipa do hospital que, entretanto, chegou.

O hospital garantiu à CNN que a entrada que os Patricks utilizaram foi projetada para estar constantemente aberta.

"As pacientes que chegam ao Baptist Health Louisville, grávidas e em trabalho de parto, podem entrar sempre no hospital, mesmo a meio da noite", disse o hospital à CNN em comunicado.

"As entradas [para estas situações, duas] estão abertas 24 horas por dia e 7 dias por semana. As outras entradas do hospital são fechadas após as 19:00 até as 17:00".

Para o pai, dar à luz um bebé saudável, apesar das circunstâncias "aterradoras", mais graves com a pandemia, deixa-o grato.