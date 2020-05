Os líderes de toda a Europa comemoram esta sexta-feira o 75º aniversário do Dia da Vitória (VE Day) sobre as tropas nazis na Segunda Guerra Mundial.

Este ano, as cerimónias estão a ser marcadas pela forma discreta como têm sido assinaladas, uma vez que grande parte do continente está sob confinamento, devido à pandemia do novo coronavírus.

O Reino Unido cumpriu dois minutos de silêncio para homenagear os mortos na guerra e, mais tarde, a Rainha fará um discurso.

Também na Alemanha e França estão a ser realizadas pequenas cerimónias, por parte de Emmanuel Macron e Angela Merkel.

Estão ainda a ser realizados outros eventos para assinalar a derrota da Alemanha nazi na guerra, mas as grandes concentrações são proibidas.

Recorde-se que no dia 8 de maio de 1945, o Reino Unido e os seus aliados aceitaram formalmente a rendição incondicional da Alemanha nazi, após quase seis anos de guerra.