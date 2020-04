Enquanto a população é obrigada a ficar em casa, há negócios que crescem com as entregas ao domícilio. É o caso da Uber Eats que registou um aumento de 59% no serviço de entrega de produtos de conveniência em toda a Europa no mês de março.

Este crescimento é justificado pelo novo serviço de entrega de produtos de mercearia ao domicílio, um fenómeno que tem compensado a quebra na procura de refeições.

Também a taxa de inscrição nas lojas do Uber Eats aumentou 50%. A gerente da empresa na Europa, Stephane Ficaja, explicou que as mercearias procuram agora novos canais para chegar aos clientes.

"Tudo o que fazemos é motivado pelo forte apetite do consumidor por novas tendências de consumo, pessoas que estão confinadas e não podem sair", acrescentou.

Os dados apresentados por Stephane explicam ainda que o crescimento da procura acontece porque o tempo de espera entre a encomenda e a entrega, na maior parte dos serviços de lojas de produtos de conveniência, é bastante superior ao esperado. Algo que a Uber Eats está a combater.

O serviço conta já com mais de 3.500 lojas de conveniência e supermercados em todo o mundo. Na Europa estão inscritos mais de mil em países como Portugal, Espanha, Itália, França e Suécia.

Em Itália, um dos países europeus mais atingidos pela Covid-19, a UberEats fez uma parceira com a cadeia de supermercados Carrefour para ajudar que os habitantes de Paris conseguissem receber alimentos, produtos de higiene e de limpeza em 30 minutos.

Na Grã-Bretanha, o serviço trabalha já com nove das maiores redes de lojas de conveniência. Em Espanha, é a Galp que garante o serviço em 15 cidades.