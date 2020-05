Pedro Sánchez anunciou, esta terça-feira, o plano de desconfinamento para o país, que será feito "a várias velocidades em função do território".

Segundo o primeiro-ministro espanhol, só nos finais de junho Espanha estará "numa nova normalidade".

"O desconfinamento tem de ser coordenado, ou seja, vai-se reger pelas mesmas regras apesar de serem aplicadas a espaços distintos no território. A Saúde assumirá as condições que sejam necessárias para ir recuperando a atividade social e profissional. Isto não supõe que as decisões sejam uniformes em todo o território nacional; pelo contrário, será feita a várias velocidades em função do território", afirmou.

De acordo com o anunciado pelo chefe do governo espanhol, "haverá regras coerentes" para que se avance para o desconfinamento.

"Em primeiro lugar, as capacidades estratégicas do sistema de saúde, tanto na sua vertente de atenção primária - que vai ter uma importância primordial - e na atenção hospitalar e o número de camas de cuidados intensivos. Em segundo lugar, a situação epidemiológica da zona. Em terceiro lugar, as medidas de proteção coletiva no trabalho, no comércio e nos transportes públicos. E em quarto lugar, os dados de mobilidade e os dados socioeconómicos. Estes dados serão públicos, serão transparentes, de modo a que a sociedade possa conhecer as decisões das administrações públicas. Em resumo, iniciamos um trajeto para a nova normalidade".