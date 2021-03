As farmacêuticas Pfizer e BioNTech chegaram a acordo com a União Europeia para a entrega antecipada de 10 milhões de vacinas contra a covid-19 no segundo trimestre deste ano, anunciou a presidente da Comissão Europeia esta terça-feira.

De acordo com Ursula Von der Leyen, a fabricante vai fornecer 200 milhões de doses entre abril e junho.

We agreed with @BioNTech_Group @pfizer on an accelerated delivery of 10 million doses for quarter 2.⁰

This will bring the total deliveries of this vaccine to 200 million doses for that quarter.⁰

It will give Member States room to manoeuvre and possibly fill gaps in deliveries. pic.twitter.com/abBr3lKUXc