É uma situação que está a dar que falar e as imagens depressa começaram a correr o mundo.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, não usou máscara durante uma visita a uma clínica do país, apesar das próprias regras da instituição ditarem que todos os visitantes devem usar equipamento de proteção individual.

Nas fotografias que foram tiradas durante a visita à Mayo Clinic, pode ver-se Pence rodeado de uma vasta comitiva e de profissionais, em que todos usavam máscara.

Antes da visita, a clínica fez uma publicação no Twitter – que entretanto apagou - onde dizia ter informado Pence do uso obrigatório de máscara.

The Mayo Clinic has apparently deleted this tweet, in which it said it told Pence of its mask policy before he declined to wear one. pic.twitter.com/UAQaWG6E8a