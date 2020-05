A Qatar Airways está a oferecer 100 mil bilhetes aos profissionais de saúde, como forma de agradecimento nestes tempos de pandemia.

Segundo a CNN, estes profissionais podem reservar até dois bilhetes de ida e volta em Classe Económica, para si e para um acompanhante, para qualquer destino que seja operado pela Qatar Airways.

United in dedication, we share our gratitude. On the occasion of International Nurses Day, from tomorrow until 18 May we're giving away 100,000 complimentary return tickets to healthcare professionals to anywhere on our network at https://t.co/DmXa4ZXLqp. #ThankYouHeroes pic.twitter.com/d88GIaOmZo