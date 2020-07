Chama-se Pedro Folegatti, é mestre em saúde pública e médico infeciologista. Já trabalhou na pesquisa de várias doenças no Brasil, Tanzânia, Uganda e Reino Unido.

No entanto, o ponto alto da sua carreira começou em fevereiro deste ano, quando Folegatti se tronou num dos responsáveis pelos milhares de testes que têm vindo a ser realizados no desenvolvimento de uma das vacinas mais promissoras no combate ao novo coronavírus.

“Desde o final de fevereiro que temos trabalhado dia e noite, fins de semana, feriados, para fazer os ensaios clínicos necessários”, contou o médico de 34 anos, que tem dormido apenas quatro horas por noite, em entrevista à BBC Brasil.

Mas esta missão está apenas a começar. Após anunciarem “êxito” na descoberta de uma vacina que tem capacidade de gerar uma resposta positiva no sistema imunitário, o próximo passo envolve voluntários de todo o mundo.

“O que os resultados preliminares mostram é que, sim, a vacina é segura ao não induzir efeitos secundários graves em nenhum dos 1077 participantes que foram testados (…) Agora, o passo que precisa de ser dado é saber se essa resposta imune, que é induzida pela vacina, é suficiente para garantir proteção contra o novo coronavírus”, sublinhou o médico.

O novo coronavírus “não é só uma gripezinha”

Na entrevista, Folegatti, que é único médico brasileiro a atuar na linha da frente do principal laboratório de produção da vacina no Reino Unido enfatizou a velocidade inédita das pesquisas.

“O processo costuma acontecer em torno de muitos e muitos meses. Conseguirmos angariar 1077 voluntários num período de um mês é, sem dúvida, uma coisa sem precedentes”.

O médico faz ainda alertas sobre a responsabilidade que tem de ser partilhada por uma resposta social no meio da pandemia.

"O facto de uma pessoa escolher vacinar-se, ou não, usar uma máscara, ou não, não é uma escolha individual e tem repercussões de forma bastante significativa na sociedade como um todo. Esse tipo de atitude traduzem-se num aumento dos custos no sistema de saúde e fundamentalmente em milhares de vidas perdidas", alerta.

"É importante que as pessoas tenham consciência de que não é só uma gripezinha, não é só um resfriado, existem milhares de vidas perdidas por conta dessa doença e as pessoas precisam fazer o papel delas: ficar em casa, usar máscara em ambientes públicos, lembrar de lavar as mãos várias vezes ao dia. Essas medidas são bastante importantes como estratégia de contenção do vírus na ausência de um tratamento ou vacina eficaz", diz.

Folegatti resume sua mensagem: "Precisamos basear as nossas ações no que a evidência científica diz que funciona ou não".