Dois homens, que recusaram usar máscara no interior de um supermercado, foram detidos depois de terem agredido funcionários de um supermercado em Los Angeles, Estados Unidos. Um dos empregados ficou com um braço partido.

O incidente foi captado pelas imagens de videovilgância do supermercado e divulgado pela polícia de Los Angeles.

No vídeo, observa-se que os dois homens estão a ser acompanhados por três funcionários para fora do supermecardo por se recusarem a usar máscara.

Mas a um dado momento, um dos suspeitos vira-se para trás e começa a agredir um funcionário. Depressa gera-se uma grande confusão com os dois indivíduos a agredirem os empregados.

De acordo com as autoridades, um dos funcionários acabou com o braço partido e teve de ser hospitalizado.

Os dois homens, de 29 e 31 anos, foram detidos e aguardam julgamento.

Em Los Angeles é obrigatório usar mascará em estabelecimentos comerciais desde o dia 10 de abril, como medida de combate à Covid-19.

Os EUA registaram quase 1.900 mortes nas últimas 24 horas devido à Covid-19, um novo aumento no número diário de óbitos, após dois dias de declínio acentuado. Desde o início da pandemia, já morreram mais de 80.000 pessoas em território norte-americano.