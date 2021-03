A economia do Reino Unido deverá crescer 4% em 2021 e voltar ao nível pré-pandemia em meados de 2022, afirmou esta quarta-feira o ministro das Finanças, Rishi Sunak, ao apresentar o orçamento para o próximo ano fiscal.

A projeção é menos otimista do que as estimativas de novembro passado, que previam um crescimento de 5,5%, mas que não levaram em consideração o confinamento, entretanto, decretado em janeiro pelo governo.

O ministro, que se baseia nas projeções feitas para o governo pelo órgão público Office for Budget Responsability (Gabinete de Responsabilidade Orçamental), prevê um crescimento de 7,3% em 2022, mais do que os 6,6% previstos em novembro, e depois 1,7 % em 2023, 1,6 % em 2024 e 1,7% em 2025.

O OBR projeta, assim, uma recuperação "mais rápida" do que o esperado, em meados de 2022 em vez do final do ano.

No ano passado, o Produto Interno Bruto (PIB) britânico caiu 9,9% em 2020, o pior desempenho em 300 anos, lembrou Sunak na Câmara dos Comuns.E

No orçamento para o ano fiscal 2021/2022, o governo vai prolongar até setembro o regime de ‘lay-off’ para as empresas afetadas pelas restrições à atividade económica, que vão continuar pelo menos até 21 de junho e manter o reforço extraordinário do subsídio de subsistência [Universal Credit].

Prometeu também uma série de financiamento para ajudar empresas a reabrir portas, nomeadamente do setor da restauração, comércio não essencial e lazer, os mais afetados pelas restrições impostas para tentar travar a transmissão do novo coronavírus.

Desde o início da pandemia covid-19, cerca de 700 mil pessoas perderam os postos de trabalho, empurrando a taxa de desemprego para 5,1%, mas as novas projeções calculam que se fique pelos 6,5% no próximo ano, abaixo dos 11,9% previstos anteriormente.

O ministro das Finanças disse também que o endividamento público este ano deverá chegar às 355 mil milhões de libras (411 mil milhões de euros) devido à necessidade de pagar as medidas de apoio à economia.

Este país - e o mundo inteiro - levará muito tempo para recuperar desta situação económica extraordinária. Mas vamos recuperar”, prometeu.

Para recompor as finanças públicas, Rishi Sunak anunciou um aumento do imposto sobre as empresas de 19% para 25% em 2023 e o congelamento dos escalões fiscais sobre os rendimentos das pessoas a partir 2021 até 2026.

O Reino Unido é o país europeu com maior número de mortes na Europa e o quinto a nível mundial, com mais de 123 mil óbitos registados até terça-feira, mas é também um dos mais avançados na vacinação da população, com mais de 20 milhões de pessoas imunizadas.