O governo britânico anunciou esta sexta-feira que a Covid-19 já fez 31.241 vítimas mortais no Reino Unido. Nas últimas 24 horas, mais 626 pessoas perderam a vida por causa do vírus.

Os números foram divulgados pelo secretário de Estado para o ambiente, e interior, George Eustice, que avançou que, comparativamente com o dia anterior, foram diagnosticados 4.649 novos casos e realizados 97.029 testes de despiste.

No briefing diário de atualização sobre o ponto de situação do estado do surto do novo coronavírus no país, Eustice acrescentou que o Reino Unido aumentou o dinheiro investido no combate da Covid-19 num fundo de 750 mil libras para apoios.

Mais tarde, o Serviço Público de Saúde britânico anunciou a morte de uma bebé de apenas seis semanas.

O recém-nascido, que sofria de problemas de saúde antes de ser contaminado com o novo coronavírus, é considerado como a vítima mais jovem de covid-19 no país.

Os novos dados são conhecidos dois dias antes de o primeiro-ministro conservador britânico, Boris Johnson, anunciar a primeira fase do desconfinamento, que se prevê muito ligeira, imposto a 23 de março último.

Boris Johnson, contudo, já avisou que as autoridades britânicas vão atuar “com cautela” para evitar uma segunda vaga da pandemia.

Nesse sentido, o ministro do Ambiente britânico apelou à população para “respeitar as restrições” de deslocação e a manter-se em casa durante o fim de semana, apesar da previsão de bom tempo para os próximos três dias.