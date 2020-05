A Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) está preocupada com "a extraordinária incerteza" a médio prazo e com a "probabilidade substancial de ondas adicionais de Covid-19" para a atividade económica nos Estados Unidos, foi esta quarta-feira divulgado.

Além de pesar bastante na atividade económica no curto prazo, os efeitos económicos da pandemia criaram um volume extraordinário de incerteza e riscos consideráveis no médio prazo", afirmam as atas da última reunião da Fed, há três semanas, hoje divulgadas.

Especificamente, o documento acrescenta que "a probabilidade substancial de ondas adicionais do surto no curto ou médio prazo" sugerem que o banco central manterá as medidas de estímulo monetário excecionais por um tempo.

Neste cenário mais pessimista, a Fed contempla "uma nova rodada de estritas restrições às interações sociais e às operações comerciais a partir do final do ano, que causaria uma queda no Produto Interno Bruto (PIB) real, um salto na taxa de desemprego e uma pressão renovada para baixo da inflação no próximo ano".

Para aliviar o caos económico, a Fed lançou todo o seu arsenal monetário com injeções maciças de liquidez nos mercados financeiros, compras maciças de dívidas e reduziu as taxas de juros para praticamente 0%.

Powell também pediu ao Congresso que tome medidas orçamentais adicionais para lidar com uma "crise sem precedentes", que já levou mais de 36 milhões de americanos a solicitar subsídios de desemprego.

É um momento de grande sofrimento e dificuldade e chegou tão rápido e com tanta força que realmente não se consegue expressar em palavras as dores que as pessoas estão a sofrer e a incerteza que estão a enfrentar", acrescentou.

A próxima reunião do Fed está agendada para 9 e 10 de junho.