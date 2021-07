Para alguns residentes do município de Biar, em Alicante, Espanha, esta foi a segunda dose real da vacina e, para outros, a terceira dose da Pfizer. Mas não se sabe quem tomou qual...

Isto porque um erro no centro de vacinação fez com que 12 pessoas tivessem sido vacinadas apenas com soro fisiológico, conforme avançado pela televisão regional À punt e confirmado pelo Ministério da Saúde espanhol.

Como, das 36 pessoas vacinadas nesse dia, não havia forma de rastrear quem foi vacinado com soro, todos eles tiveram de ser inoculados outra vez. Para evitar que alguém não tivesse a vacinação completa e, deste modo, ficasse menos protegido.

Quando o Ministério da Saúde soube do sucedido, houve de imediato uma reunião entre os especialistas, que determinaram que não haveria problema em ser administrada uma terceira dose.

A autarca local, Magdalena Martínez, lamenta a situação e atribui o erro ao cansaço dos profissionais de saúde.

"Neste centro (de saúde) servimos também Cañada, Campo de Mirra e Benejama. Há poucas semanas houve um surto de casos e muitos testes PCR foram feitos, para além de manter o ritmo da vacinação. Tudo isto com o mínimo de pessoal e todos eles muito cansados porque não chegam reforços.".