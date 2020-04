A Coreia do Sul indicou esta sexta-feira observar um aumento no número de doentes que testam positivo para o coronavírus pela segunda vez após serem diagnosticados como recuperados, embora o risco de transmissão de tais casos pareça baixo.

Jeong Eun-kyeong, diretora do Centro nacional de Controlo e Prevenção de Doenças, disse esta sexta-feira que pelo menos 163 pessoas testaram positivo novamente após terem tido alta de hospitais, o que representa mais de 2% dos 7.829 recuperados no país.

A responsável disse que os doentes tinham em média sido dados como recuperados há 13,5 dias quando testaram positivo novamente, embora o período maior tivesse sido de 35 dias.

Jeong indicou que nenhum dos pacientes está em estado grave, ainda que 61 apresentem sintomas ligeiros. As autoridades seguem cerca de 300 pessoas que contactaram com os doentes, mas ainda não detetaram a transmissão do vírus.

As autoridades de saúde estão a investigar as causas daqueles casos, incluindo se estão relacionadas com mutações do vírus, mas até agora têm minimizado a possibilidade de as pessoas serem infetadas pela segunda vez após a completa recuperação.

Consideram ser mais provável que a infeção tenha sido reativada após ter estado adormecida em pacientes cujos organismos não desenvolveram imunidade completamente após terem registado sintomas ligeiros.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 145.000 mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.