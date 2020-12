A Alemanha tem reconhecido várias dificuldades para controlar a pandemia de covid-19 no país. Com a subida das mortes e dos internamentos, o governo acabou por decidir apertar restrições pouco tempo antes do Natal.

Este domingo, o ministro alemão da Economia, Peter Atlmaier, vem reforçar os pedidos do executivo de Angela Merkel, pedindo à população que renuncie às compras de Natal: "Desejo e espero que a população compre apenas aquilo que precisa mesmo, como mercearias. Quanto mais rápido controlarmos as infeções, melhor será para todos", disse, em declarações citadas pela agência Reuters.

O governo alemão acordou este domingo com os 16 estados federados novas medidas de confinamento que vão começar esta quarta-feira e que se devem estender pelo menos até 10 de janeiro.

Angela Merkel admitiu que as restrições impostas em novembro falharam de forma significativa no objetivo de reduzir os novos casos.

Esta segunda-feira foram reportados mais 16.362 casos, havendo ainda a registar 188 mortes, elevando o total de óbitos para 21.975. Mas a semana passada foi mesmo a mais preocupante, com alguns dias a rondarem as 600 vítimas mortais por dia.

Os hospitais de todo o país têm avisado repetidamente que estão a chegar ao limite de internamentos e que lidar com os cuidados intensivos começava a ser um problema.

Em alguns estados, como é o caso da Saxónia, as escolas já foram encerradas, como forma de evitar que crianças e pais saiam de casa.

Os estabelecimentos escolares não essenciais serão fechados a nível nacional a partir de quarta-feira, medida que também se aplica a várias lojas, como será o caso dos cabeleireiros.

Às empresas é pedido que optem pelo teletrabalho ou que os trabalhadores possam tirar férias. Os bares e restaurantes encontravam-se já encerrados, bem como museus, teatros e todas as instalações desportivas.

Entre 24 e 26 de dezembro, apenas serão permitidas reuniões entre membros de dois agregados familiares. Com exceção desses dias de Natal, mantém-se em vigor a regra que limita cinco o número de pessoas em reuniões em espaços fechados, sem contar com crianças até aos 14 anos.

É, ainda, proibida a venda de foguetes e fogo-de-artifício, usados tradicionalmente para celebrar o Ano Novo, e de álcool ao ar livre, uma opção para muitos restaurantes e bares, que tinham bancas nas ruas para a venda de vinho quente (“Glühwein”), uma tradição natalícia alemã.