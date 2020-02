Existem suspeitas de casos de coronavírus na escola dos filhos de Kate Middleton e do Príncipe William, no Reino Unido. Um grupo de alunos da escola do Príncipe George e da Princesa Charlotte estão em isolamento em casa por suspeitas de estarem infetados com o novo Covid-19.

De acordo com o Mirror, são pelo menos quatro os alunos do Thomas's Battersea, no sudoeste de Londres, que foram encaminhados para casa enquanto aguardam os resultados das análises feitas. Duas dessas crianças terão apresentado sintomas gritais depois de uma viagem ao norte de Itália.

Até ao momento, não há nenhum caso confirmado na escola frequentada pelos filhos dos Duques de Cambridge.

No entanto, a Thomas's Battersea não é caso único. No Reino Unido são várias as escolas que fecharam por tempo indeterminado, ou que enviaram os alunos para casa temporariamente, enquanto aguardam os resultados das análises feitas.

O balanço provisório da epidemia aponta para 2.800 mortos e mais de 82 mil pessoas infetadas, de acordo com dados reportados por 48 países e territórios. Das pessoas infetadas, mais de 33 mil recuperaram.

Além de 2.744 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) registou 25 casos suspeitos de infeção, sete dos quais ainda estão em estudo. Os restantes 18 casos suspeitos não se confirmaram, após testes negativos.

O único caso conhecido de um português infetado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que foi internado num hospital da cidade japonesa de Okazaki, situada a cerca de 300 quilómetros a sudoeste de Tóquio.