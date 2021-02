Com a covid-19 a limitar todos os contactos físicos, são muitas as formas procuradas para contornar essa limitação. Em Denver, nos Estados Unidos, já abriu a "tenda dos abraços", onde os utentes de um lar podem receber visitas e interagir com elas fisicamente de uma forma totalmente segura. Trata-se de um equipamento de plástico, que tem umas luvas incorporadas, e que permite por isso um abraço mais o mais perto do normal possível.