Os tempos que se vivem obrigam-nos a uma nova realidade. No Canadá, as vítimas do tiroteio do fim de semana vão ser homenageadas, mas a vigília vai ser virtual.

Os esforços para tentar conter o novo coronavírus no país continuam e as autoridades fizeram saber que as restrições na província de Nova Escócia não poderiam ser levantadas para permitir a reunião pública.

Segundo a BBC, pelo menos 18 pessoas morreram neste tiroteio, um dos maiores massacres na história do país.

não foram avançadas as motivações do homicida, que, segundo a polícia, terá atuado sozinho. Foi apenas excluída a possibilidade de tratar-se de um caso de terrorismo.

Apesar de inicialmente haver a indicação de que o suspeito conduziria um carro da polícia ou vestiria um uniforme policial, a mesma não se confirmou nem o atirador é agente ou ex-agente.

Gabriel Wortman, de 51 anos, está, aliás, registado como dentista em Dartmouth, de acordo com o site da Sociedade de Dentistas da Nova Escócia.