A Comissão Europeia quer assegurar o acesso a seis potencias vacinas para a covid-19 para distribuir na União Europeia (UE) e vai “nos próximos dias” assinar um contrato de aquisição com as farmacêuticas BioNTech e Pfizer.

Até agora, já concluímos três acordos, com a AstraZeneca, a Sanofi-GSK e a Johnson & Johnson, e já terminámos negociações com outras três produtoras de vacinas - a BioNTech e Pfizer, a Curevac e a Moderna -, portanto é provável que tenhamos um portefólio de cerca de seis vacinas promissoras” , declarou Stella Kyriakides.

A comissária europeia da Saúde classificou ainda como “bastante encorajadora” a notícia de segunda-feira sobre a eficácia de 90% de uma potencial da vacina para a covid-19 das farmacêuticas norte-americana Pfizer e alemã BioNTech.

No caso da BioNTech e Pfizer, nós já concluímos as negociações e esperamos que este contrato seja assinado nos próximos dias”, após a adoção formal do documento no colégio de comissários de quarta-feira, precisou Stella Kyriakides.