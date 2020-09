O uso excessivo de produtos à base de álcool para as mãos, usados no combate ao novo coronavírus, poderão criar “super bactérias imparáveis”, alertam investigadores.

De acordo com o chefe do Conselho Consultivo Científico do Instituto Britânico de Ciência, não está comprovado que os géis para as mãos matam o vírus da covid-19. Além disto, Andrew Kemp, que também é professor na Universidade de Lincoln, afirmou que o uso excessivo destes produtos permitirá que outros vírus/micróbios – comummente encontrados nas nossas mãos – aprendam a sobreviver.

E deixa um alerta: se as super bactérias resistentes a antibióticos se adaptarem para sobreviver ao álcool, isso pode levar a uma “situação catastrófica”.

O académico enfatizou que a higiene das mãos é “vital” para lidar com a disseminação da covid-19 e que lavá-las frequentemente é uma “arma poderosa”, mas alertou ao mesmo tempo que, mesmo os desinfetantes mais potentes, não destroem todos os vírus, podendo potencialmente causar mais problemas.

A sua investigação, publicada no American Journal of Biomedical Science and Research será apresentada numa conferência no outono, despertará, provavelmente, o alarme entre as autoridades de saúde pública que têm defendido o uso generalizado de soluções à base de álcool para as mãos para combater a propagação da bactéria.