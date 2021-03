A vacina Pfizer-BioNTech pode ser menos eficaz em pessoas com obesidade, de acordo com um estudo realizado por investigadores italianos, liderado por Aldo Venuti, do Istituti Fisioterapici Ospitalieri em Roma.

Os investigadores avaliaram a resposta de anticorpos após duas doses da vacina Pfizer / BioNTech em 248 profissionais de saúde. Mais de 99% desenvolveram anticorpos, mas aqueles que sofrem de excesso de peso tiveram uma resposta mais fraca.

Os profissionais de saúde com obesidade produziram apenas cerca de metade da quantidade de anticorpos em resposta a uma segunda dose da vacina em comparação com pessoas saudáveis. Embora seja muito cedo para concluir exatamente o que isso significa sobre a eficácia da vacina, segundo jornal The Guardian os dados preliminares levam os investigadores a pensar que as pessoas com obesidade precisam de uma dose de reforço adicional para garantir que estão adequadamente protegidas contra o coronavírus.

Estudos anteriores já tinham concluído que a obesidade - que é definida como índice de massa corporal (IMC) acima de 30 - aumenta o risco de morrer de covid-19 em quase 50%, além de aumentar o risco de acabar no hospital em 113%.

Outros estudos também já tinham mostrado que a vacina contra a gripe comum tem apenas metade da eficácia em pessoas com obesidade em comparação com aquelas que têm peso saudável.

Parte disto pode ser porque as pessoas com obesidade geralmente têm outras condições médicas subjacentes, como doenças cardíacas ou diabetes tipo 2, que aumentam o risco do coronavírus, mas o excesso de gordura corporal também pode causar alterações metabólicas, como resistência à insulina e inflamação, o que torna mais difícil para o corpo combater as infecções.

“Visto que a obesidade é um importante fator de risco para morbidade e mortalidade em pacientes com covid-19, é obrigatório planear um programa de vacinação eficiente neste subgrupo”, escreveram os investigadores. “Embora mais estudos sejam necessários, estes dados podem ter implicações importantes para o desenvolvimento de estratégias de vacinação para covid-19, particularmente em pessoas obesas. Se os nossos dados forem confirmados por estudos mais abrangentes, dar aos obesos uma dose extra da vacina ou uma dose mais alta poderia ser uma opção a ser avaliada nessa população."