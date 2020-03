Um cão de assistência tem apoiado a equipa médica na luta contra o coronavírus no hospital de Denver, nos Estados Unidos.

Wynn, uma cadela labrador de um ano, dá abraços aos profissionais de saúde que precisam de uma pausa "psicológica" nas urgências do Rose Medical Center.

No entanto, Wynn não é estranha à equipa: de acordo com a CNN, a cadela tem sido treinada por Susan Ryan, uma médica do hospital.

O momento foi partilhado nas redes sociais, no domingo. Na fotografia pode-se ver a médica sentada no chão do hospital, com uma máscara, enquanto faz festas a Wynn.

Dr. Susan Ryan and Wynn inside the ER in Denver, CO. I hope we start saluting our doctors, nurses, and entire interprofessional teams and thanking them for their service. These are heroes sacrificing their health and their lives for our own. @ccicanine @RoseMedical #COVID19 pic.twitter.com/OnPjs484Mx