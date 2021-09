Uma bebé de um ano morreu após ter ficado cerca de dez horas esquecida dentro de um carro, no Condado de Harris, no Texas.

De acordo com a estação televisiva Ksat, do Texas, que cita o gabinete da polícia, nessa manhã a mãe da menina foi levar os filhos (de um, três e cinco anos) ao infantário, deixando a bebé acidentalmente dentro do veículo.

Após deixar dois dos filhos, a mulher terá voltado para casa sem se aperceber da presença da menina.

Foi só ao final do dia, quando foi buscar os filhos, que a mãe foi informada que só teria deixado duas das crianças no infantário. Em pânico, a mulher regressou ao carro e apercebeu-se que estava lá a criança.

A mesma fonte noticiosa avançou ainda que a menina terá estado no interior do carro entre as 08h30 e as 18h00.

A mulher foi detida para interrogatório.