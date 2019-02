Keller Sutherland, uma professora primária da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, deparou-se com um antigo aluno de sete anos de bicicleta na autoestrada e acabou por ajudá-lo a salvar a vida do pai.

De acordo com a Fox News, Keller conta que viu outros carros desviarem-se da criança, sem sequer abrandar. Quando passou pelo menino, parou o carro e, quando abordou a criança, reconheceu o pequeno Cameron, um antigo aluno, que lhe contou que o pai estava desmaiado em casa, com uma crise relacionada com a diabetes.

Cameron diz que tentou chamar o 911 (equivalente ao 112 europeu), mas não conseguiu desbloquear o telemóvel do pai. Tentou chamar os vizinhos, mas não encontrou ninguém em casa. Não teve outra alternativa senão pôr-se ao caminho, até casa da avó, a oito quilómetros de distância.

Quando os serviços de emergência chegaram a casa de Cameron encontraram o pai do menino semi-inconsciente, caído no chão da casa de banho. Foi assistido no local e recuperou.

Keller Sutherland colocou um vídeo no Facebook do colégio, onde não poupa elogios a Cameron, chamando-o de “miúdo mais corajoso do mundo”, e considerou-se muito feliz por estar no sítio certo, à hora certa.