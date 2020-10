“É deitá-los fora”. Esta é a mensagem de uma mãe depois de o seu filho, de apenas dois anos, ter contraído uma grave infeção no olho através de brinquedos próprios para o banho.

Segundo o ABC News, tudo aconteceu quando um dos brinquedos esguichou água para o olho da criança.

De acordo com a Stanford Children’s Health, trata-se de uma celulite infecciosa, também conhecida como celulite bacteriana e que pode ocorrer em diferentes partes do corpo.

Numa publicação no Facebook, que já se tornou viral, Eden Strong quis akertar outros pais para a situação e afirmou que, depois de o seu filho ser examinado, os médicos chegaram a dizer que ele poderia perder a visão de um olho.

“Quando ele acordou e eu o vi no berço, gritei de imediato para o meu marido entrar no carro. O seu olho estava muito inchado. Também notei que ele estava quente e quando medi a temperatura, verifiquei que estava com febre alta. Apesar de ter outro filho com epilepsia e, portanto, estar habituada a manter a calma, chorei durante todo o caminho até chegar ao hospital”, contou.