Um condutor de um camião morreu este sábado depois de ser agredido por um grupo de pessoas que tentou intencionalmente abalroar num passeio, de acordo com o jornal Daily Breeze.

O incidente ocorreu na Califórnia e, segundo declarações do Tenente Hugo Reynaga, do departamento do condado de Los Angeles, tudo começou quando o homem, com cerca de 40 anos, foi expulso de uma loja, em Hawthorne, no sábado de manhã.

Já no camião, o condutor discutia com um indivíduo enquanto conduzia, tendo-se dirigido para o passeio com a intenção de atropelar os clientes daquela loja, antes de colidir com uma árvore.

O grupo de pessoas que se encontrava no passeio tentou retirar o condutor do interior do veículo, mas o homem acabou por acelerar novamente e ir contra um edifício.

Os indivíduos conseguiram retirar o motorista para fora do camião e começaram a agredi-lo, até ao momento da chegada da polícia de Hawthorne. O condutor acabou por morrer no local.



O incidente foi capturado pelas câmaras de vigilância, mas as imagens da gravação não são nítidas e as agressões ocorreram atrás de um camião que estava parcialmente fora das filmagens. Deste modo, embora seja “possível observar a ocorrência de agressões, mas não se consegue perceber quem estava a fazer o quê”, explicou o Reynaga.



Os investigadores entrevistaram a maioria das pessoas que se encontrava no local, e que, entretanto, foram libertadas, enquanto aguardam pelo resultado da autópsia, que poderá indicar se a morte foi provocada pelas agressões ou por um problema de saúde durante a luta, uma vez que, de acordo Reynaga, as colisões do carro “não tiveram impacto suficiente” para causarem a morte do condutor.