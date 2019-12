Um casal está a ser procurado pela polícia depois de ter assaltado um supermercado e de ter atirado o filho contra um segurança que os tentou impedir, em Springfield, nos Estados Unidos.

Segundo a polícia de Springfield, os suspeitos tentaram sair do estabelecimento com uma mochila cheia de latas de leite em pó, mas foram parados, já no parque de estacionamento, por um segurança.

No momento em que o segurança tentou levar os suspeitos para dentro do supermercado, o homem agarrou no filho e atirou-o contra o guarda, fugindo do local minutos depois.

Ele atirou o bebé contra o segurança”, disse o chefe da polícia de Springfield, Joe Daly, ao canal WPVI, avançando que a criança estava sentada no carro dos suspeitos.

O segurança tomou conta da criança até a mãe regressar ao supermercado e exigir levar o filho com ela. Depois de o bebé estar nos seus braços, a mulher fugiu novamente do estabelecimento.

Segundo a polícia de Springfield, este foi o terceiro roubo de latas de leite em pó naquele supermercado, no espaço de três dias. As latas serão transportadas para lojas locais e vendidas por um preço menor.