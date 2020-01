Uma criança de nove anos foi detida em Ocala, no Estado norte-americano da Florida, depois de apunhalar a irmã, de cinco anos, com uma faca de cozinha.

Na segunda-feira à tarde, os dois irmãos estavam a brincar no quarto quando a mãe saiu por cerca de dez minutos para ir buscar o correio. Ao regressar, encontrou o filho a esfaquear a irmã no quarto. O rapaz gritava repetidamente “Morre! Morre!”, segundo a CNN, que cita um relatório das autoridades. A mãe terá colocado o filho fora do apartamento e tentou socorrer a filha na casa de banho. A criança ferida estava consciente e foi transportada ao hospital, mas não foram revelados pormenores sobre o seu estado de saúde.

As autoridades interrogaram o rapaz que confessou, segundo a CNN, que logo que a mãe saiu foi à cozinha buscar a faca para agredir a irmã. Segundo o depoimento, justificou que tentava há dois dias tirar da cabeça a ideia de matar a irmã, mas não conseguiu.

O tribunal ordenou que a criança de nove anos fosse submetida a uma avaliação psiquiátrica. O rapaz ficou detido e será presente a um juiz a 5 de fevereiro.