Um homem de 57 anos foi detido esta quarta-feira pela polícia de Sevilha por agredir e violar repetidamente uma mulher. O suspeito, que já tinha cumprido mais de 25 anos de prisão por crimes semelhantes, perseguiu a mulher até à porta de casa dela e, ameaçando-a com uma navalha, obrigou-a a entrar dentro da habitação.

De acordo com o jornal espanhol La Vanguardia, a vítima explicou às autoridades que o agressor lhe tirou o telemóvel, trancou a porta de casa, guardou as chaves no bolso e violou-a durante três horas. A mulher só conseguiu pedir ajuda já de madrugada, ligando para o número de emergência. Revelou que tinha sido abusada sexualmente e que tinha cortes nas mãos, feitos pelo agressor. Foi transportada para o Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha, para ser assistida e sujeita a exames.

A polícia de Sevilha revelou no Twitter que o suspeito foi detido na rua três horas depois do alerta da mulher. O homem reside em Xaém, na Andaluzia, e disse às autoridades que viajou de propósito de Córdoba até Sevilha para escolher uma vítima e cometer uma agressão sexual.