Mãe acreditava que filhos se tinham tornado zombies. Corpos foram encontrados enterrados num quintal nos EUA

Advogados de acusação afirmam que a mãe de duas crianças que foram encontradas mortas numa zona rural do Ohio, nos Estados Unidos, meses depois de terem desaparecido, agiu com o seu novo marido para matar e esconder os corpos das crianças.

Tudo aconteceu em março e agora, novos contornos bizarros foram revelados mostram que as motivações do crime estavam relacionadas com “zombies e com o apocalipse”.

Lori Vallow Daybell confidenciou a uma amiga que acreditava que os filhos se tinham “tornado zombies, que estavam possuídos por espíritos maléficos e a única forma dos seus espíritos estarem em paz era matando-os”, escreve o ABC News.

Mulher compareceu em breve audiência

O juiz determinou a caução da mulher, no valor de um milhão de dólares, perante as novas acusações. E chegou a perguntar-lhe se ela compreendia o que estava em causa e se estava ciente de que poderia ser condenada a vários anos de prisão.

A mulher, que limpava as lágrimas enquanto ouvia o juiz, disse apenas que “sim”.

Daybell já estava acusada de abandonar os seus filhos de sete e 17 anos, mas pouco tempo depois a polícia encontrou os corpos enterrados no quintal do marido.

Também está acusada de tentar impedir a uma investigação policial quando pediu a um amigo para mentir à polícia.

O seu atual marido também está acusado de esconder e desfazer-se dos corpos das crianças, mas continua a declarar-se inocente.

As autoridades ainda estão a investigar a causa da morte das crianças.