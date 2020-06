Pelo menos uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas num tiroteio que aconteceu num centro de atendimento da Amazon em Jacksonville, na Flórida.

Segundo contou a polícia ao ABC News, o incidente aconteceu na segunda-feira quando dois suspeitos, do sexo masculino, saíram de um carro e dispararam contra um homem, na casa dos 20 anos, que se encontrava numa fila do lado de fora do centro.

Depois, os dois correram de volta para o carro, onde um outro homem os esperava e fugiram do local.

O rapaz de 20 anos acabou por morrer no local. A polícia fala num “tiro certeiro” e agora está a investigar o caso.

Duas outras pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade.

A polícia divulgou imagens do carro dos suspeitos, numa tentativa de encontrarem de forma mais rápida os autores dos disparos.

This is a photo of the suspect vehicle referenced by Assistant Chief Kee. If you have information regarding this vehicle or its occupants, call JSO at 904-630-0500 or call Crime Stoppers at 1-866-845-TIPS. pic.twitter.com/vZJdlrorIr