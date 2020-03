Um auto-proclamado profeta foi condenado a 34 anos de prisão esta sexta-feira por 15 crimes de violação, sete crimes de agressão sexual e dois crimes de assédio sexual.

Foi provado que Michael Oluronbi, de 60 anos, violou vários crentes depois de os coagir a tomarem “banhos espirituais” para os “limpar” de espíritos malignos.

Juntamente com a mulher, Oluronbi violou cerca de 88 pessoas, incluindo crianças com nove anos de idade. Os crimes eram cometidos numa “igreja improvisada” em Birmingham, no Reino Unido.

O agressor convencia as vítimas, dizendo-lhes que estava apenas a cumprir a vontade de Deus.

“O verdadeiro propósito de Oluronbi era satisfazer o seu insaciável apetite sexual. Era um falso profeta”, afirmou a juíza Sarah Buckingham durante a sessão de julgamento.

Os abusos duraram vinte anos e só acabaram quando uma das vítimas confrontou o agressor em sua casa.

Quando foi detido pela polícia inglesa, Oluronbi disse que as suas ações foram provocadas pelo diabo.