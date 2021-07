Ramon Abbas, estrela do Instagram, onde é conhecido como Hushpuppi, admitiu estar envolvido em crimes de fraude e esquemas que causaram mais de 24 milhões de dólares (cerca de 20 milhões de euros) de prejuízo. Entre os crimes está uma fraude a um homem de negócios do Qatar, que terá sido lesado em um milhão de dólares (perto de 840 mil euros). As acusações foram feitas dia 20 de Abril, mas só agora foram divulgados os documentos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

O "empresário" de 37 anos, original da Nigéria, admitiu que fazia "lavagem de dinheiro através de contas bancárias em todo o mundo".

Envolvido em esquemas que recorriam ao cibercrime, explicou que enganou o empresário do Qatar aliciando-o a investir com documentos falsos.

Roman Abbas foi detido em junho de 2020 no Dubai, depois das autoridades locais terem investigado o seu apartamento.

Mais de 40 milhões de dólares em dinheiro (mais de 33 milhões de euros), 13 carros de luxo avaliados em cerca de 6,8 milhões de dólares (5,7 milhões de euros) e computadores e telemóveis com mais de 100 mil documentos que comprovavam os crimes.

Hushpuppi foi entregue ao FBI e transferido para Los Angeles para ser julgado por acusações de lavagem de dinheiro.

De acordo com os documentos agora conhecidos, Ramon Abbas, juntamente com outras pessoas, falsificava documentos, fazia-se passar por outras pessoas e até um passaporte falso tinha... e uma certidão de casamento também.

Esta era a receita que usava para o luxo e ostentação que mostrava aos mais de dois milhões de seguidores que tem no Instagram.