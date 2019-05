A polícia de Los Angeles e o Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF) apreenderam mais de mil armas na madrugada desta quinta-feira. A rusga ocorreu no bairro de Holmby Hills, uma das zonas mais luxuosas da cidade do estado da Califórnia.

As forças de segurança agiram com um mandado de busca, investigando uma suspeita de tráfico de armas naquela residência, dise o comissário da polícia, Jeff Lee, aos meios de comunicação. Um homem foi detido no decorrer da operação.

O porta-voz da ATF afirma que houve um aviso anónimo que alertou as autoridades para a “prática da transação ilegal de armas de fogo fora de licença”. Além das armas, foram encontradas munições e material para a manufatura de mais equipamento daquele género.