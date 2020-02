Um homem detido em Nova Jérsia, nos Estados Unidos, foi esta terça-feira acusado formalmente de abusar sexualmente várias universitárias quando se mudou para o dormitório da filha na Universidade Sarah Lawrence, em Nova Iorque.

Lawrence Ray, de 60 anos, é acusado de crimes de tráfico sexual, extorsão e trabalho forçado cometidos durante os oito anos em que viveu no campus da universidade.

Durante uma boa parte da última década, alegamos que não existiram limites aos abusos cometidos contra as vítimas de Ray. Não há forma de conhecer na totalidade os danos que o agressor causou”, disse o diretor-assistente do FBI, William F. Sweeney em comunicado.

O agressor mudou-se para o dormitório da filha em 2010, depois de sair da prisão. Lawrence Ray partilhou o quarto com a filha até o verão desse ano, altura em que decidiu dividir um apartamento com universitários fora do campus.

Segundo a acusação, Lawrence Ray apresentava-se como uma figura paternal e “uma espécie de terapeuta dos alunos” antes de a relação se tornar abusiva. O agressor é acusado ainda de ordenar estudantes a ter relações sexuais à sua frente e de as forçar a se prostituírem.

Ray alegadamente amarrou uma das vítimas a uma cadeira e sufocou-a com um saco de plástico até a estudante lhe dar 500 mil dólares (461 644,25 euros).

A universidade é uma altura de descoberta e de independência, mas Lawrence Ray explorou a vulnerabilidade dos alunos através de condutas que chocam a consciência”, disse o procurador do distrito Sul de Nova Iorque.