Quatro sem-abrigo morreram depois de serem espancados com uma barra de metal enquanto dormiam na zona de Chinatown, Nova Iorque, e uma quinta pessoa ficou gravemente ferida, anunciou hoje a polícia.

De acordo com as autoridades, o crime foi perpetrado por um outro sem-abrigo, que empunhava uma longa barra de metal quando foi detido.

O motivo, aparentemente, foi aleatório", afirmou o chefe dos detetives do sul de Manhattan, Michael Baldassano, numa conferência de imprensa, adiantando que não há qualquer evidência, até ao momento, que as vítimas tenham sido "alvo pela raça, idade ou algo do género".