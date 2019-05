Os funcionários de um hotel de Passau, na Baviera, Alemanha, descobriram no passado sábado os corpos de três pessoas num quarto, todos mortos com recurso a uma besta. Quando investigavam estes homicídios, as autoridades encontraram mais dois corpos, na casa de uma das vítimas morta no hotel.

Segundo a imprensa alemã, a polícia foi chamada ao local onde foram descobertos os três primeiros corpos e deparou-se com um cenário dantesco. Um homem de 54 anos e uma mulher de 33 anos estavam mortos na cama, de mãos dadas, enquanto uma outra mulher, com 30 anos, estava no chão do mesmo quarto. As três vítimas tinham flechas nos corpos e a polícia encontrou duas bestas enquanto investigava. As autoridades viriam

Já nesta segunda-feira, os agentes alemães encontraram mais dois corpos de mulheres na casa de uma das primeiras três vítimas – a mulher de 30 anos- em Wittingen, a mais de 500 quilómetros de Passau.

Estão em curso as autópsias às primeiras três vítimas. Ss resultados devem ser conhecidos esta terça-feira.

O staff do hotel onde foram encontrados os corpos confirma que o quarto foi alugado por três pessoas. A investigação tenta agora encontrar uma ligação entre as vítimas, não havendo quaisquer informações até ao momento.

A empregada de limpeza que encontrou as vítimas no hotel falou ao Passauer Neue Press, afirmando que, assim que abriu a porta, percebeu que “algo estava errado".