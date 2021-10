A ativista sueca Greta Thunberg disse este sábado que as negociações que virão a ser feitas na Cimeira do Clima em Glasgow, anunciadas como a última chance que a humanidade tem de evitar consequências catastróficas produzidas pelo aquecimento global, não "levarão a grandes mudanças".

Thunberg, cujo movimento Fridays For Future inspirou protestos de grande dimensão mundialmente, afirmou que os ativistas precisam de continuar a "pressionar" se querem ter uma mudança palpável.

Como está agora, este COP26 ( a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021) não deverá levar a grandes mudanças, teremos que continuar a pressionar", disse Thunberg à AFP durante um concerto organizado em Estocolmo com o objetivo de alertar para as mudanças climáticas. “A minha esperança é, claro, que de repente consigamos perceber que estamos a enfrentar uma crise existencial”, admitiu.