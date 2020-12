Este ano foi, sem dúvida nenhuma, bastante negro a nível mundial. Vai estar bem presente na nossa memória nos próximos anos e marcado nos livros de história e ciência das próximas gerações. 2020 foi atingido por uma pandemia, que chegou disfarçada de "pneumonia viral", e que matou milhões de pessoas em todo o mundo, parou economias, pôs fim a postos de trabalho, empresas, negócios.

As máscaras e o gel desinfetante passaram a fazer parte do nosso 'kit' diário e a normalidade das nossas vidas ganhou uma nova realidade. O tão aclamado "novo normal".

Mas não só de pandemia se fez o ano. Morreram grandes figuras nacionais e internacionais, rebentou o escândalo Luanda Leaks, que envolvia a empresária angolana Isabel dos Santos (que também perdeu o marido em outubro), Joe Biden é escolhido para assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos, foi noticiado o caso de Ihor Homenyuk, cidadão ucraniano morto nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do aeroporto de Lisboa, surgem novos dados sobre o desaparecimento de Madeleine McCann e o PS perde a maioria absoluta que tinha no parlamento dos Açores desde 2000.

Fica aqui uma breve cronologia dos acontecimentos mais importantes deste ano.

JANEIRO

2 - Morreu Maria do Carmo Espírito Santo Silva, viúva de Manuel Ricardo Espírito Santo Silva e maior acionista do BES. Tinha 86 anos.

3 - Morreu Qassem Soleimani, general iraniano, chefe da força de elite Al-Quds e figura-chave do Irão no Médio Oriente. Tinha 62 anos.

8 - Um Boeing 737 da companhia aérea ucraniana Ukrainian International Airlines despenha-se em Teerão com 176 pessoas a bordo. Terá sido abatido por um míssil iraniano. Não houve sobreviventes.

- Morreu Pilar de Borbón, infanta e irmã do rei emérito espanhol, Juan Carlos. Tinha 83 anos.

9 - É divulgada uma investigação preliminar que classificou a "pneumonia misteriosa" como sendo um novo tipo de coronavírus. Ou seja, uma espécie de vírus que causa infeções respiratórias em seres humanos e animais e são transmitidos através da tosse, espirro ou contacto físico.

- Abdesselam Tazi, o marroquino condenado a 12 anos de prisão por recrutar em Portugal operacionais para o grupo radical Estado Islâmico, morre na cadeia de alta segurança de Monsanto, em Lisboa.

10 - A Assembleia da República aprova, na generalidade, a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020.

11 - As autoridades chinesas anunciam a morte de um doente com pneumonia viral provocada por um novo coronavírus, em Wuhan, capital da província central chinesa de Hubei.

12 - Morreu o piloto Paulo Gonçalves, depois de uma queda no dakar 2020. Foi campeão mundial de ralis cross-country em 2013 e segundo na edição de 2015 do rali Dakar na Arábia saudita. Tinha 40 anos.

15 - Primeira declaração das autoridades portuguesas sobre o novo coronavírus. A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, estima, com base nas informações provenientes da China, que o surto estará contido e que uma eventual propagação em massa não é "uma hipótese no momento a ser equacionada".

16 - Morreu Christopher Reuel Tolkien, escritor britânico, filho de J.R.R Tolkien, autor do “O Senhor dos Anéis”. Tinha 95 anos.

17 - O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decide levar a julgamento o hacker Rui Pinto, criador do Football Leaks, por 93 crimes de acesso ilegítimo, acesso indevido, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão.

- Cinco homens são detidos por suspeita de envolvimento na morte de um estudante cabo-verdiano, Giovani Rodrigues, em Bragança, em 21 de dezembro de 2019.

19 - O Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação revela mais de 715 mil ficheiros, sob o nome de Luanda Leaks, que detalham esquemas financeiros da empresária angolana Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que terão permitido retirar dinheiro do erário público de Angola, utilizando paraísos fiscais.

22 - Isabel dos Santos é constituída arguida por alegada má gestão e desvio de fundos durante a passagem pela petrolífera estatal Sonangol.

-O EuroBic anuncia que Isabel dos Santos vai abandonar a estrutura acionista, para “salvaguardar a confiança na instituição”.

- Morreu o humorista Jenny Jones, um dos membros dos Monty Python.

24 - Os dois primeiros casos na Europa do novo coronavírus detetado na China são confirmados em França.

-A Efacec Power Solutions anuncia que Isabel dos Santos decidiu "sair da estrutura acionista" da empresa.

-A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, assinam o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia.

26 - O primeiro caso suspeito em Portugal deu negativo. Um homem, entre os 25 e os 35 anos, estrangeiro, mas não de nacionalidade chinesa, que reside em Portugal e que tinha estado em Wuhan. Na altura, estaria sob observação no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

- Francisco Rodrigues dos Santos é eleito novo presidente do CDS-PP, no 28.º congresso nacional do partido, em Aveiro, e substitui Assunção Cristas no cargo.

- Morreu Kobe Bryant, ex-basquetebolista norte-americano dos Los Angeles Lakers, cinco vezes campeão nacional e duas vezes campeão olímpico. Tinha 41 anos.

27 - Os advogados do 'hacker' Rui Pinto revelam que o seu cliente entregou em 2018 um disco rígido contendo dados relacionados com as recentes revelações sobre a fortuna da empresária angola Isabel Dos Santos à Plataforma de Proteção de Denunciantes na África.

30 - A Organização Mundial da Saúde declara emergência de saúde pública internacional devido ao surto do novo coronavírus detetado na China.

31 - Livre retira a confiança política à deputada Joacine Katar Moreira, que passa a deputada não inscrita, ficando o partido sem representação na Assembleia da República.

FEVEREIRO

6 - A Assembleia da República aprova a proposta de Orçamento do Estado para 2020, em votação final global, apenas com os votos favoráveis do PS.

9 - Morreu Mirella Fregni, cantora de ópera italiana. Tinha 84 anos

10 - A 92.ª edição dos Óscares, os prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood distingue “Parasitas” (melhor filme), Renée Zellweger (melhor atriz), Joaquin Phoenix (melhor ator), Bong Joon Ho (melhor realizador), Laura Dern (melhor atriz secundária) e Brad Pitt (melhor ator secundário).

-Morreu Álvaro Barreto, engenheiro civil, ministro nos governos de Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão, Mário Soares, Carlos Mota Pinto, Cavaco Silva e Pedro Santana Lopes, antigo presidente da Soporcel e da TAP. Tinha 84 anos

11 - A Organização Mundial da Saúde decide que a infeção provocada pelo novo coronavírus detetado na China passa a ter o nome oficial de covid-19.

15 - França regista a primeira morte por covid-19, uma turista chinesa de 80 anos. Trata-se da primeira vítima mortal da covid-19 na Europa.

16 - Morreu o ator e argumentista Tozé Martinho. Estreou-se como ator na primeira telenovela portuguesa “Vila Faia”. Tinha 72 anos

20 - O ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Vaz das Neves, é constituído arguido no processo Operação Lex, em que também são arguidos o desembargador Rui Rangel e a sua ex-mulher e juíza Fátima Galante.

-Cinco projetos sobre a despenalização da eutanásia aprovados no Parlamento

20 - Morreu José Pina Moura, ex-ministro da Economia e das Finanças, membro do Partido Comunista Português (1972-1991), aderiu ao Partido Socialista em 1995, ministro das Finanças e Economia de governos de António Guterres, administrador da GALP e presidente da Iberdrola Portugal. Tinha 67 anos

-Morreu Jorge Neto, cantor cabo-verdiano. Aos 56 anos

21 - Itália regista a primeira morte por covid-19. Um homem de 78 anos.

-Morreu José Carlos Saldanha, o rosto da luta dos pacientes com Hepatite C.

-Morreu João Ataíde das Neves, deputado do PS, antigo presidente da Câmara da Figueira da Foz e ex-secretário de estado do Ambiente. Tinha 61 anos

-Morreu Vasco Pulido Valente, pseudónimo de Vasco Valente Correia Guedes, historiador e colunista, secretário de Estado da Cultura do governo de Sá Carneiro. Tinha 78 anos.

-Acidente violento na Segunda Circular, em Lisboa, faz três vítimas mortais. Jovens filmaram-se a 300km/h.

22 - Confirmado o primeiro caso de um português infetado com o covid-19. Adriano Luís Maranhão, natural da Nazaré, estava a trabalhar no cruzeiro Diamond Princess, atracado no porto de Yokohama.

24 - Morreu Katherine Johnson, matemática afro-americana da NASA com um papel fundamental no programa Apolo que levou o homem à Lua em 1962. Tinha 101 anos

25 - Lenine Cunha torna-se campeão do mundo de triplo salto

- Morreu Laura Ferreira, mulher de Pedro Passos Coelho. Lutava contra um cancro há cinco anos. Tinha 54 anos.

26 - Brasil confirma o primeiro caso positivo de contágio por covid-19.

28 - Morreu Teresa Machado, melhor lançadora portuguesa de sempre.

29 - O líder e deputado do Chega apresenta candidatura à Presidência da República nas eleições de 2021.

MARÇO

2 - Confirmados dois casos de infeção em Portugal. Um homem de 60 anos, que estava internado no Hospital de Santo António, no Porto, com ligação epidemiológica a Itália e um outro de 37 anos que se encontrava no Curry Cabral, em Lisboa.

-A primeira matrícula do novo formato AA-00-AA, com dois grupos de duas letras intercalados por um grupo de dois algarismos, é atribuída a um veículo elétrico.

3 - Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, sofre AVC e fica internada.

- Rosa Grilo é condenada a 25 anos de prisão pela morte do marido, o triatleta Luís Grilo.

9 - Morreu José Oliveira e Costa, ex-presidente do BPN e ex-secretario de estado de um governo de Cavaco Silva. economista, banqueiro e antigo presidente do BPN, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do governo de Cavaco Silva, vice-presidente do Banco Europeu de Investimentos, presidente do Finibanco. Tinha 84 anos

11 - A Organização Mundial de Saúde declara a covid-19 como uma pandemia, sendo este o primeiro coronavírus a ser declarado como tal.

- Realizador de Hollywood Harvey Weinstein é condenado a 23 anos de prisão por abusos sexuais e violação

12 - Governo declara estado de alerta para todo o país. Como consequência, o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente de resposta à situação epidemiológica do novo coronavírus.

- Primeiro-ministro anuncia fecho de todas as escolas a partir de 16 de março, encerramento de discotecas, restrições em restaurantes, centros comerciais, serviços públicos e proibição de desembarque de passageiros de cruzeiros.

-O ucraniano Ihor Homenyuk, de 40 anos, morre nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do aeroporto de Lisboa. Três elementos do SEF são detidos pela PJ, dias mais tarde, por "fortes indícios" da prática de crime de homicídio.

13 - O Presidente dos EUA, Donald Trump, declara o estado de emergência nacional e liberta cerca de 50 mil milhões de euros num fundo federal para responder à covid-19.

14 - Governo decreta que os bares têm de fechar portas a partir das 21:00 por causa da covid-19.

15 - Governo proibe o consumo de bebidas alcoólicas na via pública e eventos com mais de cem pessoas.

-Morreu Vittorio Gregotti, arquiteto e urbanista italiano, coautor do Centro Cultural de Belém com Manuel Salgado. Aos 92 anos

16 - Primeira morte por covid-19 em Portugal. Um homem de 80 anos que se encontrava no Hospital de Santa Maria.

-A Organização Mundial de Saúde declara que a pandemia de covid-19 é a maior crise sanitária global “do nosso tempo”.

17 - O Governo declara estado de calamidade pública para o concelho de Ovar, que fica com cerca sanitária por causa da covid-19.

-O Brasil regista a primeira morte causada pelo novo coronavírus.

-O Euro2020 de futebol é adiado para 2021.

18 – Marcelo faz uma comunicação ao país na qual anuncia o estado de emergência, com medidas restritivas apertadas, como o recolher obrigatório ou as restrições à circulação na via pública. A entrar em vigor a partir do dia seguinte.

-Morreu António Vieira Monteiro, presidente do Conselho de Administração do Santander. Segunda morte por covid-19 em Portugal.

19 - Às 00:00 entra em vigor o estado de emergência, inédito em 46 anos de democracia.

20 - Morreu Kenny Rogers, cantor e compositor norte-americano de música country. Tinha 81 anos

23 - Marcelo Rebelo de Sousa promulga Orçamento do Estado para 2020, mas avisa que "a sua aplicação vai ter de se ajustar ao novo contexto vivido" com a pandemia da covid-19.

24 - Morreu Albert Uderzo, ilustrador francês, coautor de “Astérix, o Gaulês”. Tinha 92 anos.

-O plano nacional de emergência de proteção civil é ativado em Portugal devido à pandemia.

-Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 são adiados para 2021.

25 - Príncipe Carlos infetado com covid-19.

27 - Boris Johnson infetado com covid-19.

ABRIL

6 - Boris Johnson é encaminhado para uma Unidade de Cuidados Intensivos.

8 - Rui Pinto sai da prisão. Hacker e PJ chegam a acordo e o pirata informático passa a colaborar com as autoridades.

9 - O Eurogrupo acorda a criação de um fundo de recuperação após a crise gerada pela covid-19, mas pede aos líderes europeus para decidirem "o financiamento mais apropriado", se através da emissão de dívida ou de "formas alternativas".

12 - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, recebe alta do hospital, onde esteve internado uma semana por ter covid-19. Agradece ao enfermeiro português Luís Pitarma por ter ficado ao lado dele "durante 48 horas".

16 - Morre o escritor chileno Luís Spúlveda, estava infetado com covid-19. Autor de obras como “O Velho que Lia Romances de Amor” e "História de Uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a Voar”. Tinha 70 anos

17 - Morreu o ator Filipe Duarte, vitima de enfarte do miocárdio

24 - Governo decide proibir as deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 1 a 3 de maio.

28 - Estados Unidos passam a ser o primeiro país do mundo a ultrapassar um milhão de casos confirmados de infeção com o vírus da covid-19.

MAIO

1 – Termina estado de emergência e as medidas de excecionais começam a ser levantadas de forma faseada. Portugal passa a estar em situação de calamidade pública.

4 - Deputados passam a ser obrigados a usar máscara para entrar, circular e permanecer na Assembleia da República.

-O Ministério Público pede que todos os 23 arguidos no processo sobre o furto e achamento de armas de Tancos sejam julgados.

7 - Autoridades procuram Valetina Fonseca, a criança de nove anos desaparecida em Atouguia da Baleia, Peniche. O alerta foi dado pelo pai, Sandro Bernardo.

10 - Corpo de Valentina é encontrado camuflado na Serra d'El Rei, a seis quilómetros da casa do pai. Este e a madrasta (Márcia) são detidos.

11 - Morreu Jerry Stiller, ator e comediante norte-americano. Tinha 92 anos

13 - O Tribunal de Leiria decretou prisão preventiva para o pai e madrasta de Valentina. Sandro Bernardo está acusado do homicídio qualificado e violência doméstica. Márcia está igualmente acusada de homicídio qualificado e "sob dolo eventual". Ambos os arguidos estão ainda acusados do crime de profanação de cadáver.

25 - Morre George Floyd, afro-americano, por asfixia sob custódia da polícia em Mineápolis, o que provocou protestos antirracismo e contra a brutalidade policial por todos os Estados dos Estados Unidos da América e em diversos países, num movimento internacional que ficou cnhecido como 'Black Lives Matter'.

29 - O Presidente dos EUA, Donald Trump, anuncia que terminou o relacionamento entre os Estados Unidos e a OMS, que acusou de ser inapta na gestão da pandemia de covid-19.

30 - É lançado o primeiro foguetão concebido e construído por uma empresa privada, a SpaceX, de Elon Musk, levando a bordo dois astronautas.

JUNHO

4 - Governo aprova o Programa de Estabilização Económica e Social, em vigor até ao fim do ano.

5 - O Ministério Público pede a suspensão de António Mexia da presidência da EDP e o pagamento de uma caução não inferior a dois milhões de euros.

6 - Milhares de pessoas juntam-se em Lisboa e em várias cidades para uma manifestação contra o racismo, em que muitos usaram máscaras, mas não foi mantida a distância de segurança entre os participantes. Iniciativa é criticada por partidos da direita.

9 - O Presidente da República aceita a exoneração de Mário Centeno como ministro de Estado e das Finanças e a sua substituição por João Leão, até aqui secretário de Estado do Orçamento.

10 - Morreu a atriz Maria José de Basto. Tinha 92 anos.

16 - O eurodeputado Francisco Guerreiro anuncia saída do PAN por “divergências políticas” com a direção do partido.

17 - Os Investigadores da polícia alemã afirmam ter provas de que a menina britânica Madeleine McCann, desaparecida em 2007 em Portugal, está morta.

20 - Morreu o ator Pedro Lima. O corpo foi encontrado na praia do Abano, em Cascais. Tinha 49 anos.

25 - A deputada Cristina Rodrigues, eleita por Setúbal, desvincula-se do PAN e passa a deputada não inscrita, acusando a direção do partido de a silenciar e condicionar a sua “capacidade de trabalho”.

26 - O juiz de instrução Carlos Alexandre decide levar a julgamento os 23 arguidos do processo das armas de Tancos, entre os quais José Azeredo Lopes, ex-ministro da Defesa.

30 - Reabre a fronteira terrestre entre Portugal e Espanha.

JULHO

2 - Governo anuncia que chegou a acordo com os acionistas privados da TAP, passando a deter 72,5% do capital da companhia aérea, por 55 milhões de euros.

- Governo aprova uma resolução que reconhece o interesse público subjacente à operação de auxílio à TAP no valor de até 1.200 milhões de euros.

3 - O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, demite-se e é substituído por Jean Castex.

7 - O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anuncia estar infetado com o novo coronavírus.

-Morreu João Araújo, advogado e um dos defensores do ex-primeiro-ministro José Sócrates no processo Operação Marquês. Tinha 70 anos.

12 - Morreu Kelly Preston, atriz norte-americana, mulher do ator John Travolta. Tinha 57 anos

14 - O ex-presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, é acusado de 65 crimes, incluindo associação criminosa, corrupção ativa no setor privado, burla qualificada, branqueamento de capitais e fraude fiscal, no processo BES/GES.

-O Supremo Tribunal Administrativo rejeita a providência cautelar da Iniciativa Liberal para travar a nomeação de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal, manifestando-se incompetente para apreciar este “ato político”.

15 - Morreu António Franco, diplomata, chefe da Casa Civil do Presidente da República Jorge Sampaio, embaixador de Portugal no Brasil (2001-2004), casado com a diplomata Ana Gomes. Tinha 76 anos.

16 - O ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, é nomeado governador do Banco de Portugal, sucedendo a Carlos Costa.

17 - Media Capital anuncia o regresso da apresentadora Cristina Ferreira à TVI, em setembro, como diretora de entretenimento e ficção.

23 - PS e PSD aprovam sozinhos o fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro no Parlamento, que passa a ter presença obrigatória para responder sobre política geral apenas de dois em dois meses.

25 - O advogado Tiago Mayan Gonçalves anuncia a candidatura à Presidência da República, nas eleições de 2021, com o apoio da Iniciativa Liberal, partido do qual é membro fundador.

31 - Um comboio Alfa Pendular descarrila após embate com uma máquina de trabalho, no concelho de Soure, distrito de Coimbra. Duas pessoas morrem e sete ficam feridas com gravidade.

- Morreu Alan Parker, realizador britânico. Foi presidente do Instituto Britânico de Cinema, autor de filmes como “Expresso da Meia-Noite”, “Evita”, “Angel Heart” e “Fama”. Tinha 76 anos.

AGOSTO

1 - Bares e discotecas, encerrados desde março devido à pandemia de covid-19, passam a poder funcionar, como cafés e pastelarias, seguindo as mesmas regras.

2 - A cápsula Dragon, da SpaceX, amara no Golfo do México com dois astronautas da agência espacial norte-americana NASA, concluindo o primeiro voo espacial privado a colocar pessoas em órbita.

3 - O rei emérito de Espanha, Juan Carlos, deixa o país, perante a repercussão pública das investigações sobre os seus alegados fundos em paraísos fiscais.

4 - Duas explosões sucessivas de materiais armazenados no porto de Beirute causam mais de uma centena de mortos e mais de 4.000 feridos. Até 300.000 pessoas ficaram sem casa.

20 - O dirigente da oposição russa, Alexei Navalny, de 44 anos, é hospitalizado por suspeitas de envenenamento.

24 - O Partido Republicano dos Estados Unidos nomeia formalmente Donald Trump como recandidato às eleições presidenciais norte-americanas de 3 de novembro.

SETEMBRO

4 - A espanhola Prisa anuncia a venda da totalidade da sua posição na Media Capital, dona da TVI, por 36,85 milhões de euros.

8 - A ex-eurodeputada socialista Ana Gomes anuncia candidatura a Presidente da República nas eleições de 2021.

9 - A eurodeputada do BE Marisa Matias assume-se como candidata à Presidência da República, nas eleições de janeiro de 2021.

12 - O PCP anuncia que o eurodeputado João Ferreira é o candidato do partido nas eleições presidenciais de 2021.

21 - Morreu Michael Lonsdale, ator francês, ficou conhecido como vilão de James Bond em "007 Moonraker", em 2012 filmou com Manuel de Oliveira “O Gebo e a Sombra”. Tinha 89 anos.

24 - A União Europeia recusa reconhecer Alexandre Lukashenko como presidente da Bielorrússia, apontando para os “resultados falsificados” da eleição de agosto e a "falta de qualquer legitimidade democrática”.

25 - Quatro pessoas são feridas com armas brancas em Paris, junto ao edifício da antiga redação do jornal satírico Charlie Hebdo.

29 - Um desabamento no Metro de Lisboa provoca ferimentos ligeiros em quatro pessoas e, segundo o município, deveu-se a um erro nas obras que decorriam na Praça de Espanha.

30 - Humberto e David Pedrosa apresentam a renúncia aos cargos de presidente e vogal, respetivamente, na TAP e nas demais sociedades do Grupo TAP onde exerciam funções de administração.

-O Ministério Público acusa três inspetores do SEF do homicídio qualificado do ucraniano Ihor Homenyuk, em 12 de março, no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa.

OUTUBRO

1 - O Conselho de Ministros aprova a integração nos quadros de cerca de três mil profissionais do Serviço Nacional de Saúde.

2 - O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que está infetado com covid-19.

12 - Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia aprovam um pacote de sanções contra Moscovo, após o envenenamento do opositor russo Alexei Navalny.

-O Governo anuncia a infeção do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, com covid-19.

14 – Portugal passa da situação de contingência para situação de calamidade em todo o território nacional devido à covid-19.

19 - Morreu Helena Marques, escritora e jornalista, diretora-adjunta no Diário de Notícias (1986-1992). Com o romance "O Último Cais" venceu o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio Revista Ler/Círculo de Leitores, o Prémio Máxima de Revelação, o Prémio Procópio de Literatura e o Prémio Bordallo de Literatura da Casa da Imprensa. Tinha 85 anos.

21 - A Autoridade da Concorrência dá luz verde ao reforço do Estado na TAP, com a aquisição de 22,5% do capital da companhia, que se somam aos 50% já detidos pela Parpública.

22 – Conselho de Ministros aprova uma resolução que impede a circulação entre diferentes concelhos no período entre as 00:00 de 30 de outubro e as 00:30 de dia 3 de novembro, o fim de semana que corresponde ao Dia de Finados.

23 - Parlamento aprova em votação final global, um projeto-lei do PSD que impõe o uso obrigatório de máscara em espaços públicos e que prevê coimas entre 100 e 500 euros para os incumpridores.

- Parlamento aprova em votação final global regras especiais para os eleitores em confinamento devido à pandemia de covid-19 poderem votar, com o diploma a aplicar-se a todas as eleições e referendos que se realizem em 2021.

-A Assembleia da República chumba um referendo sobre a morte medicamente assistida, ou eutanásia, apresentado através de uma iniciativa popular com mais de 95 mil assinaturas.

25 - O PS perde a maioria absoluta que tinha no parlamento dos Açores, desde 2000, nas eleições regionais, ao eleger 25 deputados do total de 57 parlamentares. O parlamento açoriano passa a ter deputados de oito partidos, o maior número de sempre: PS, PSD, CDS-PP, PPM, BE, Chega, PAN e IL. O PCP perde o deputado que tinha na assembleia.

26 - A agência espacial norte-americana NASA anuncia a descoberta de moléculas de água na superfície iluminada da Lua.

28 - A proposta de Orçamento do Estado para 2021 é aprovada na Assembleia da República, na generalidade, com os votos favoráveis do PS e as abstenções do PCP, PAN, PEV e das deputadas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues.

29 - Morreu Sindika Dokolo, empresário congolês, colecionador de arte congolês, casado com a empresária angolana Isabel dos Santos. Tina 48 anos.

NOVEMBRO

2 - O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes e mais 22 arguidos começam a ser julgados, no tribunal de Santarém, no processo de Tancos, sobre o furto e a encenação da recuperação de armamento militar dos paióis.

3 - Decorrem as eleições presidenciais norte-americanas que terminam com a declaração da vitória do democrata Joe Biden, dias mais tarde, e da derrota do ainda Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

6 - Parlamento aprova segundo estado de emergência, com os votos a favor de PS, PSD, CDS e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. António Costa admite levar o estado de emergência, "no limite", até ao final da pandemia.

7 - O Governo aprova as medidas para o novo estado de emergência, que preveem o recolher obrigatório noturno durante a semana e circulação limitada e encerramento do comércio aos fins de semana e feriados, a partir das 13:00, nos concelhos de maior risco de contágio.

11 - Morreu Gonçalo Pereira Ribeiro Telles, engenharia agrónomo e arquiteto paisagista. Em 1957, fundou com Francisco Sousa Tavares o Movimento dos Monárquicos Independentes e, depois, o Movimento dos Monárquicos Populares, foi ministro de Estado e da Qualidade de Vida (1981-1983). Em 2013, foi distinguido com o 'Nobel' da Arquitetura Paisagista, o Prémio Sir Geoffrey Jellicoe. Tinha 98 anos.

24 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marca as eleições presidenciais para 24 de janeiro de 2021.

-Os acionistas da Media Capital elegem o empresário Mário Ferreira presidente da dona da TVI.

-O novo Governo Regional dos Açores, que integra PSD, CDS-PP e PPM e é presidido pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, toma posse e põe fim a 24 anos consecutivos de governos do PS na região. O novo executivo é viabilizado no parlamento regional também pelos deputados da Iniciativa Liberal e do Chega. O PS, que ganhou as eleições, mas sem maioria absoluta, passa à oposição.

25 - Morreu Diego Armando Maradona, vítima de insuficiência cardíaca aguda. Antigo internacional argentino, considerado um dos melhores futebolistas da história, campeão do mundo em 1986, vencedor de dois campeonatos em Itália e de uma Taça UEFA pelo Nápoles. Tinha 60 anos.

-Morreu Reinaldo Teles, administrador não-executivo da SAD do FC Porto. Tinha 70 anos

26 - Orçamento do Estado para 2021 aprovado no Parlamento, em votação final global, apenas com os votos favoráveis do PS, e com a abstenção do PCP, PEV, PAN e das duas deputadas não inscritas. Votaram contra PSD, BE, CDS, Iniciativa Liberal e Chega.

-O plenário do Parlamento aprova a proposta do BE que anula a transferência de 476 milhões de euros do Fundo de Resolução para o Novo Banco, no âmbito do Orçamento do Estado para 2021.

28 - Morreu Vítor Oliveira, jogador e treinador de futebol. Tinha 67 anos e foi vítima de ataque cardíaco.

29 - Jerónimo de Sousa é eleito secretário-geral do PCP pela quinta vez, com um voto contra, pelo comité central do partido, reunido no XXI congresso nacional dos comunistas, em Loures.

30 - A Inspeção-Geral da Administração Interna instaura oito processos disciplinares a elementos do SEF na sequência do inquérito que apurou as circunstâncias da morte de um ucraniano em março no aeroporto de Lisboa.

-A farmacêutica norte-americana Moderna pede autorização para utilização de emergência da sua vacina para a covid-19 aos reguladores do medicamento europeu e norte-americano.

DEZEMBRO

1 - Morreu o ensaísta Eduardo Lourenço. Tinha 97 anos.

2 - Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, infetada com covid-19

- Governo britânico anuncia a aprovação da vacina contra a covid-19 produzida pela Pfizer e pela BioNTech.

4 - A Comissão Europeia conclui que o regime da Zona Franca da Madeira desrespeitou as regras de ajudas estatais, pois abrangeu empresas que não contribuíram para o desenvolvimento da região, pelo que Portugal deve recuperar os apoios prestados.

5 - Morreu Sara Carreira, num acidente violento na A1. Filha mais nova de Tony Carreira tinha 17 anos.

7 - Marcelo Rebelo de Sousa anuncia receandidatura à Presidencia da República.

8 - Reino Unido inicia vacinação contra a covid-19.

- Pós-brexit: anunciado acordo entre União Europeia e Reino Unido.

10 - Morreu o compositor norte-americano Harold Budd, vitima de covid-19.

11 - O Governo entrega à Comissão Europeia a proposta inicial do plano de restruturação da TAP, que prevê para o próximo ano um auxílio do Estado de 970 milhões de euros, cortes salariais e até 2.000 despedimentos. Os apoios podem atingir 3,7 mil milhões de euros até 2024.

-O Supremo Tribunal dos Estados Unidos rejeita um processo apoiado pelo Presidente cessante Donald Trump para anular a vitória eleitoral de Joe Biden.

13 - Portugal contabiliza 98 óbitos por covid-19, o maior número diário desde o inicio da pandemia, e 4.044 novos casos de infeção com o novo coronavírus.

14 - Morreu o escritor britânico John Le Carré.

- O Colégio Eleitoral dos Estados Unidos da América valida a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro, com 302 Grandes Eleitores a darem o seu voto àquele que, em janeiro de 2021, tomará posse como o 46.º Presidente norte-americano.

15 - O Tribunal Criminal de Lisboa condena Rómulo Costa e Cassimo Turé a penas de prisão efetiva de nove anos e de oito anos e seis meses, respetivamente, por crimes de apoio a organizações terroristas ligadas ao radicalismo islâmico.

17 - Emmanuel Macron anuncia estar infetado com covid-19. António Costa em isolamento profilatico.

21 - Realizada uma montaria, na Azembuja, que resulta na morte de 540 javalis e veados.

23 - Reveladas três novas variantes do vírus que origina a doença covid-19 em Portugal.