A prova de que Abu Bakr al-Baghdadi tinha sido mesmo a pessoa abatida pelos soldados norte-americanos foi conseguida por um espião das Forças Democráticas Sírias (FDS). Segundo a imprensa internacional, foi o espião que fazia parte do círculo próximo do líder do Estado Islâmico conseguiu roubar um par de cuecas de al-Baghadadi para provar a sua identidade.

A proeza foi revelada pelo conselheiro das FDS, Polat Can, no Twitter.

3 - Our own source, who had been able to reach Al Baghdadi, brought Al Baghdadi’s underwear to conduct a DNA test and make sure (100%) that the person in question was Al Baghdadi himself. — بولات جان Polat Can (@PolatCanRojava) October 28, 2019

Polat Can explicou, através de uma série de tweets, como tudo foi feito e lembrou que os curdos sírios foram fundamentais para a localização de al-Baghdadi no complexo no norte da Síria, uma versão que vem contrariar as declarações de Donald Trump sobre a soberania das forças americanas na missão.

Recorde-se que, no início do mês, Trump ordenou a retirada dos soldados americanos, abrindo caminho a uma ofensiva turca, abandonando assim aquelas forças curdas que lutavam contra o Daesh. Esta retirada de tropas e a ofensiva turca causou um atraso na operação de captura do líder do Estado Islâmico.

5- All intelligence and access to Al Baghdadi as well as the identification of his place, were the result of our own work. Our intelligence source was involved in sending coordinates, directing the airdrop, participating in and making the operation a success until the last minute — بولات جان Polat Can (@PolatCanRojava) October 28, 2019

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no domingo a morte de Abu Bakr al-Baghdadi numa operação militar norte-americana realizada no sábado à noite em Idlib, no noroeste da Síria.

Donald Trump agradeceu na ocasião à Rússia, e também à Turquia, ao Iraque, à Síria e às milícias curdas da Síria.