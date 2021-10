As autoridades espanholas autorizaram, esta terça-feira, uma empresa espanhola de desenvolvimento e venda de drones a resgatar três cães que estão há várias semanas cercados por lava do vulcão de La Palma.

Os animais, que se encontram refugiados no interior de um pátio coberto por cinzas do vulcão “Cumbre Vieja”, têm sido alimentados via drone, que despeja comida para o interior do cubículo onde se encontram.

Até ao momento, ainda ninguém conseguiu encontrar uma forma segura de resgatar os animais, uma vez que os helicópteros estão proibidos de sobrevoar a área, por receios de que o calor possa danificar os seus motores.

Depois de avaliarem as etapas da operação, proposta pela empresa Aerocamaras, as autoridades deram ‘luz verde’ ao resgate, que será inédito, tal como explicou o diretor-executivo daquela empresa espanhola, em declarações à Reuters.

“É a primeira vez que um animal será resgatado através de um drone. Esta é a única opção que temos, e vamos atrás deles”, garantiu Jaime Pereira.

A missão de resgate conta com um drone de 50 quilos, equipado com uma rede de grande dimensão que possa apanhar os cães, um a um. Depois, os animais serão conduzidos, de forma segura, 450 metros acima da corrente de lava.

A equipa que estará a conduzir esta missão terá apenas quatro minutos para atrair o cão para a rede, e outros quatro minutos para o sobrevoar.

O maior receio dos operadores é que a bateria do drone descarregue no momento em que o equipamento conduz os animais, confessou Jaime Pereira.

Além disso, o responsável da Aerocamaras admitiu ainda que o sucesso da missão vai depender da reação dos cães ao drone.

“Eles têm comido muito pouco nas últimas semanas. Tanto podem vir [para dentro da rede], como podem ficar assustados com o drone. Estamos mesmo dependentes da reação deles”, contou.