Um homem morreu em La Palma enquanto se encontrava a limpar cinzas de uma habitação. A vítima mortal, de 72 anos, é a primeira associada à erupção do vulcão Cumbre Vieja.

De acordo com o jornal espanhol El País, a vítima tinha permissão das autoridades para realizar trabalhos de limpeza. A Guardia Civil irá investigar as circunstâncias da morte, suspeitando de que o homem terá caído do telhado da casa que cuidava.

Há profissionais a trabalhar em tarefas de limpeza 24 horas por dia, mas é evidente que não há pessoas suficientes. Há muitos habitantes que querem limpar as suas casas, o que pode ser feito mediante o cumprimento dos protocolos”, afirmou Miguel Ángel Morcuende, diretor técnico do Pevolca, o Plano de Emergências Vulcânicas das Ilhas Canárias.

A erupção do Cumbre Vieja começou a 19 de setembro. Desde então, milhares de pessoas foram desalojadas das casas “engolidas” pelo vulcão, registando-se também avultados prejuízos em plantações e armazéns agrícolas.

A atividade sísmica na ilha não dá sinais de abrandamento. Este sábado, o Instituto Geográfico Nacional (IGN) detetou 31 sismos, incluindo um com uma magnitude de 5 na escala de Richter.

