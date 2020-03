Os irmãos Chris e Andrew Cuomo protagonizaram, esta terça-feira, um momento familiar insólito, que ficou registado pelas câmaras da televisão norte-americana CNN.

Andrew, que é governador do estado de Nova Iorque, foi o entrevistado do programa Cuomo Prime Time, que é apresentado pelo seu irmão. O tema previsto para a discussão era a aplicação de medidas de contenção do novo coronavírus naquele estado norte-americano, mas a conversa acabou por resvalar para a questão familiar.

Foi já no fim da entrevista que o apresentador, Chris Cuomo, disse que o irmão ligava pouco à mãe.

Por muito que trabalhes, há sempre tempo para ligar à mãe. Ela quer saber como estás", afirmou.

Andrew Cuomo não se ficou, e informou o familiar de que tinha ligado à mãe pouco antes do programa, revelando depois o conteúdo da chamada: "Ela disse que eu era o favorito, e que tu eras o segunddo filho favorito".

Chris Cuomo aproveitou a deixa para, com alguma sátira à mistura, afirmar que "os políticos são traiçoeiros", acrescentando que o seu irmão estava a mentir ao público do programa.