As forças curdas na Síria apelaram, este sábado, aos Estados Unidos para assumirem “as suas responsabilidades morais” e para “respeitarem as suas promessas”, depois de terem abandonado os seus aliados à mercê das ofensivas turcas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no domingo a retirada das forças militares da Síria, que lutavam ao lado das milícias curdas contra o Estado Islâmico, permitindo uma ofensiva militar da Turquia no nordeste sírio, que dura há quatro dias.

Os nossos aliados garantiram-nos a sua proteção (…) mas de repente (…) abandonaram-nos com a decisão injusta de retirar as suas tropas da fronteira turca”, disseram este sábado as Forças Democráticas da Síria, num comunicado.