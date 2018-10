A Universidade Nacional de Ciências Jurídicas, em Calcutá, Índia, adotou um método inovador para formar a próxima geração de advogados. Os alunos da instituição vão ter a oportunidade de tirarem um curso sobre o mundo fictício de Harry Potter. Vão poder aprender mais sobre a posse de elfos domésticos, os lobisomens e as condições da prisão de Azkaban, que existem nos livros e filmes de Harry Potter.

As aulas do curso “Uma Interface entre Literatura de Fantasia e Ficção e Direito: Foco especial no universo de Harry Potter de J. K. Rowling”, que arranca em dezembro, serão sobre os princípios legais que existem no mundo do mais conhecido feiticeiro da literatura.

A ideia é que os alunos compreendam a relação entre os dois mundos. A discriminação, a tortura e a escravidão são problemáticas de muitas regiões da Índia. Esses problemas vão ser comparados com a “escravização de elfos domésticos e a marginalização de lobisomens” que existe no mundo de Harry Potter.

Os nossos alunos concordam que a discriminação existente no universo de Harry Potter é algo errado. No entanto, na vida real haverá coisas que alguns veem como discriminação e outros não", afirmou Shouvik Kumar Guha, o professor criador do curso, à BBC.

Os alunos vão ter também de analisar a morte de Sirius Black, o padrinho de Harry Potter nos filmes e livros, e vão ter de saber as regras do Quidditch, o jogo mais famoso do mundo dos feiticeiros. Vão examinar ainda a forma como animais mágicos – elfos, centauros e gigantes – são marginalizados na sociedade e como o jornal Daily Prophet é um veículo de propaganda política.

Pode ver-se nos livros de Harry Potter como a comunicação social é dependente de instituições políticas e fazer paralelos com o mundo real”, comentou o professor.

Além das disciplinas jurídicas exigentes, o curso pretende incentivar os alunos a pensar criticamente sobre os problemas sociais da Índia e compará-los com aqueles que existem nas obras de J. K. Rowling.

Isto é uma experimentação para incentivar o pensamento crítico”, disse Shouvik.

As 40 vagas que foram abertas para este curso já foram todas preenchidas. O curso deverá ter um total de 45 horas de ensino baseado em discussões e será oferecido como uma opção para estudantes seniores da Universidade Nacional de Ciências Jurídicas, em Calcutá.

Os livros do Harry Potter já venderam mais de 500 milhões de exemplares.