Dezanove pessoas tiveram de receber tratamento hospitalar e outras 103 ficaram doentes depois de consumirem um tipo de salada embalada em doze estados norte-americanos.

Segundo o Centro para Controlo e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos (CDC), o produto vendido pelas cadeias de supermercado Hy-Vee, Jewel-Osco e Aldi estava contaminado com cyclospora, um parasita que provoca diarreia, dores de estômago, náuseas e fadiga.

A salada continha uma mistura de cenouras, alface iceberg e couve roxa. O produto já foi retirado dos mercados.

FOOD SAFETY ALERT: 122 people sick with Cyclospora infections in 7 Midwest states, 3 bagged salads recalled by ALDI, Hy-Vee, and Jewel-Osco. Read CDC’s advice if you live in AR, IL, IA, KS, MO, MN, NE, ND, SD, or WI: https://t.co/us12voPkaj pic.twitter.com/3S34UkxNbR