Mais de 30 corpos foram tirados de um rio no Bangladesh, após a colisão de dois barcos. Várias pessoas continuam desaparecidas.

Uma das embarcações, que transportava 60 passageiros, afundou em apenas 20 segundos, disse à CNN o chefe da polícia de Daca, Shaah Jamal.

Jamal relatou que, no momento do acidente, o barco de maior dimensão estava a tentar atracar num porto no rio Buriganga e que o outro barco, de dimensão mais pequena, acabou por afundar em segundos.

Entre os mortos estão, pelo menos, oito mulheres e três crianças.

“Até agora recuperámos 32 corpos do rio e já os entregámos aos familiares. Na missão de resgate está uma equipa da Marinha e vários mergulhadores”, disse o membro da corporação de bombeiros do Bangladesh, Shahidul Islam.

Shahidul disse ainda que o barco que se afunou está a cerca de 15 a 30 metros de profundidade e que o leito do rio, composto de lodo e lixo plástico, está a dificultar as operações de resgate.